Emma Aicher im Interview am 08.02.2026 in Cortina d'Ampezzo.
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Emma Aicher über Olympia-Silber: "Es ist richtig geil"

Emma Aicher über Olympia-Silber: "Es ist richtig geil"
  • 08.02.2026

Emma Aicher im Interview mit Amelie Stiefvatter über ihre Silber-Medaille in der Olympia-Abfahrt.

Emma Aicher im Interview mit Amelie Stiefvatter über ihre Silber-Medaille in der Olympia-Abfahrt.

