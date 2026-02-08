Neues Video
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Emma Aicher über Olympia-Silber: "Es ist richtig geil"
Olympische Winterspiele 2026
Emma Aicher über Olympia-Silber: "Es ist richtig geil"
Neues Video
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Emma Aicher über Olympia-Silber: "Es ist richtig geil"
- 08.02.2026
Emma Aicher im Interview mit Amelie Stiefvatter über ihre Silber-Medaille in der Olympia-Abfahrt.
Emma Aicher über Olympia-Silber: "Es ist richtig geil"
- Neues Video
- Sport
- Interview
- informativ
- 08.02.2026
- ZDF
Emma Aicher im Interview mit Amelie Stiefvatter über ihre Silber-Medaille in der Olympia-Abfahrt.