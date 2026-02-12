Neues Video
Olympia 2026 - Loch: "Kann es nicht ganz nachvollziehen"
Loch: "Kann es nicht ganz nachvollziehen"
Loch: "Kann es nicht ganz nachvollziehen"
- 12.02.2026
Skeletoni Wladyslaw Heraskewytsch ist wegen eines mit Fotos getöteter Athleten bedruckten Helms vom IOC disqualifiziert worden. Felix Loch ist gut befreundet mit dem Ukrainer.
