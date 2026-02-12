Felix Loch
Olympia 2026
Neues Video
ZDF

Olympia 2026 - Loch: "Kann es nicht ganz nachvollziehen"

Olympia 2026
Loch: "Kann es nicht ganz nachvollziehen"
Abspielen
Neues Video
ZDF
Olympia 2026
Loch: "Kann es nicht ganz nachvollziehen"
  • 12.02.2026

Skeletoni Wladyslaw Heraskewytsch ist wegen eines mit Fotos getöteter Athleten bedruckten Helms vom IOC disqualifiziert worden. Felix Loch ist gut befreundet mit dem Ukrainer.

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Loch: "Kann es nicht ganz nachvollziehen"

Skeletoni Wladyslaw Heraskewytsch ist wegen eines mit Fotos getöteter Athleten bedruckten Helms vom IOC disqualifiziert worden. Felix Loch ist gut befreundet mit dem Ukrainer.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamunterhaltsamOlympia 2026