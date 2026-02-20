Franziska Preuß (Deutschland) im Interview.
Olympia 2026
Neues Video
ZDF

Olympia 2026 - Preuß: "Es fühlt sich einfach genau richtig an"

Olympia 2026
Preuß: "Es fühlt sich einfach genau richtig an"
Abspielen
Neues Video
ZDF
Olympia 2026
Preuß: "Es fühlt sich einfach genau richtig an"
  • 20.02.2026

Franziska Preuß hört nach Olympia auf. "Ich freue mich jetzt, dass nun was anderes kommt. Es war eine coole Zeit", sagt sie. Im letzten Rennen will sie noch einmal ihre Freude am Biathlonsport spüren.

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Preuß: "Es fühlt sich einfach genau richtig an"

Franziska Preuß hört nach Olympia auf. "Ich freue mich jetzt, dass nun was anderes kommt. Es war eine coole Zeit", sagt sie. Im letzten Rennen will sie noch einmal ihre Freude am Biathlonsport spüren.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamunterhaltsamOlympia 2026