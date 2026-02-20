Neues Video
Olympia 2026 - Preuß: "Es fühlt sich einfach genau richtig an"
Preuß: "Es fühlt sich einfach genau richtig an"
Preuß: "Es fühlt sich einfach genau richtig an"
Franziska Preuß hört nach Olympia auf. "Ich freue mich jetzt, dass nun was anderes kommt. Es war eine coole Zeit", sagt sie. Im letzten Rennen will sie noch einmal ihre Freude am Biathlonsport spüren.
