Thomas Weickert am 22.02.2026
Olympia 2026
ZDF

Olympia 2026 - DOSB-Chef: "Noch Luft nach oben, aber insgesamt zufrieden"

Olympia 2026
DOSB-Chef: "Noch Luft nach oben, aber insgesamt zufrieden"
Abspielen
ZDF
Olympia 2026
DOSB-Chef: "Noch Luft nach oben, aber insgesamt zufrieden"
  • 22.02.2026

Der DOSB-Präsident zieht eine zufriedene Bilanz über TeamD bei Olympia. "Ich denke, das kann sich sehen lassen", so Weikert. "Klar gibt es noch Luft nach oben."

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
DOSB-Chef: "Noch Luft nach oben, aber insgesamt zufrieden"

Der DOSB-Präsident zieht eine zufriedene Bilanz über TeamD bei Olympia. "Ich denke, das kann sich sehen lassen", so Weikert. "Klar gibt es noch Luft nach oben."

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportInterviewaufschlussreichOlympia 2026