Anton Lundell (Finnland) und Jordan Binnington (Kanada) kämpfen.
Olympia 2026 - Kanada zieht dramatisch ins Eishockey-Finale ein

  • 20.02.2026

Zwei Tage nach dem spektakulären 4:3-Sieg gegen Tschechien mussten die kanadischen NHL-Stars abermals um das Weiterkommen zittern. Im Halbfinale gegen Finnland fiel der entscheidende Treffer erst in der letzten Minute. Beim 3:2-Erfolg lagen die Kanadier zwischenzeitlich bereits 0:2 zurück.

