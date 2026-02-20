Zwei Tage nach dem spektakulären 4:3-Sieg gegen Tschechien mussten die kanadischen NHL-Stars abermals um das Weiterkommen zittern. Im Halbfinale gegen Finnland fiel der entscheidende Treffer erst in der letzten Minute. Beim 3:2-Erfolg lagen die Kanadier zwischenzeitlich bereits 0:2 zurück.