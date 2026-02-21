Österreich, Neustift Im Stubaital: Ein Blick auf die Skipisten am Stubaier Gletscher.
Olympia 2026 - Wie Klimawandel den Wintersport in den Alpen verändert

  • 21.02.2026

Die Alpen erwärmen sich im globalen Durchschnitt doppelt so schnell wie andere Regionen. In 25 Jahren wird die Hälfte der Gletscher dort verschwunden sein. Dennoch boomt der Wintertourismus.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
