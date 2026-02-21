Wie Klimawandel den Wintersport in den Alpen verändert

Die Alpen erwärmen sich im globalen Durchschnitt doppelt so schnell wie andere Regionen. In 25 Jahren wird die Hälfte der Gletscher dort verschwunden sein. Dennoch boomt der Wintertourismus.