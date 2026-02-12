Sportstudio: Skilanglauf Frauen
Olympische Winterspiele 2026 - Langlauf: 10km Freistil Frauen, Entscheidung

Langlauf: 10km Freistil Frauen, Entscheidung
Langlauf: 10km Freistil Frauen, Entscheidung

Wer ist die beste Langläuferin über die zehn Kilometer im Freistil? Für Deutschland starten Katharina Hennig-Dotzler, Pia Fink, Helen Hoffmann , Sofie Krehl und Theresa Fürstenberg. Live-Kommentar: Jens-Jörg Rieck (ARD)

