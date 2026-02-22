Katharina Hennig Dotzler und Darija Neprjajeva am 22.02.26
Gold für Andersson – Ski-Verwechslung sorgt für Wirbel

Gold für Andersson – Ski-Verwechslung sorgt für Wirbel
  22.02.2026

Premiere über 50 km: Ebba Andersson holt Gold mit großem Vorsprung. Kurios: Darja Neprjajewa greift versehentlich zu Hennig Dotzlers Ski, die dann noch Platz neun rettet.

Gold für Andersson – Ski-Verwechslung sorgt für Wirbel

