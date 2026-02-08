Lindsey Vonn bremst im Ziel des Abfahrtslaufes von St. Moritz und wirbelt Schnee auf
  • 08.02.2026

US-Skistar Lindsey Vonn hat für Olympia ihr Comeback gewagt und lässt sich auch von Knieprothese und Kreuzbandriss nicht bremsen.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Lindsey Vonn - eine Frau, die Grenzen verschiebt

