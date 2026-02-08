Lindsey Vonn stürzt beim Wettkampf in der alpinen Skiabfahrt der Frauen am 8. Februar 2026 in Cortina.
Olympische Winterspiele 2026
Neues Video
ZDF

Olympische Winterspiele 2026 - Schockmoment: Der Sturz von Vonn im Video

Olympische Winterspiele 2026
Schockmoment: Der Sturz von Vonn im Video
Abspielen
Neues Video
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Schockmoment: Der Sturz von Vonn im Video
  • 08.02.2026

Für US-Skistar Lindsey Vonn platzt nach wenigen Sekunden der Traum von der Olympia-Medaille nach ihrem Comback. Die 41-Jährige stürzt bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo.

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Schockmoment: Der Sturz von Vonn im Video

Für US-Skistar Lindsey Vonn platzt nach wenigen Sekunden der Traum von der Olympia-Medaille nach ihrem Comback. Die 41-Jährige stürzt bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo.

Abspielen