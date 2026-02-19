Olympia-Volunteer Hubert Bihler in Antholz.
Olympia 2026 - Hubert Bihler: Ein bewegtes Leben als Volunteer

Hubert Bihler: Ein bewegtes Leben als Volunteer
Hubert Bihler: Ein bewegtes Leben als Volunteer
  • 20.02.2026

Ob ein besonderer Fotomoment bei der Fußball-WM oder ein Schwaben-Interview mit Jürgen Klinsmann: Hubert Bihler ist seit 2005 als Volunteer bei Olympia und WMs dabei und kann über viele besondere Erlebnisse berichten. Bei Olympia in Antholz wird er 80 Jahre alt.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
