Olympia 2026 - Lena Dürr: "Vielleicht zu viel gewollt"

Lena Dürr: "Vielleicht zu viel gewollt"
Lena Dürr: "Vielleicht zu viel gewollt"
  • 18.02.2026

Skirennläuferin Lena Dürr über ihren schwierigen Weg Richtung Olympia und ihren Einfädler am ersten Tor im zweiten Durchgang des Olympia-Slaloms.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
