Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.

Moderation: Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein

Curling
Round Robin: Männer Deutschland – Großbritannien

Ski Alpin
Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

Bob
Monobob Frauen, 1. Lauf

Freestyle Ski
Achtelfinals: Dual Moguls Männer

Biathlon
Entscheidung: Verfolgung 12,5 km Männer

Bob
Monobob Frauen, 2. Lauf

Langlauf
Entscheidung: 4 x 7,5 km Staffel Männer

Ski Alpin
Entscheidung: Riesenslalom Frauen 2. Lauf

Freestyle Ski
großes Finale: Dual Moguls Männer, Zusammenfassung

Snowboard
Viertelfinals: Snowboardcross Mixed-Team
Halbfinals: Snowboardcross Mixed-Team
kleines Finale: Snowboardcross Mixed-Team
großes Finale: Snowboardcross Mixed-Team

Biathlon
Entscheidung: Verfolgung 10 km Frauen

Eishockey
Vorrunde: Männer Schweiz – Tschechien, Gruppe A, Zusammenfassung

Eisschnelllauf
Viertelfinale: Teamverfolgung Männer

Curling
Round Robin: Frauen Session 6, Zusammenfassung

Eisschnelllauf
Entscheidung: 500 m Frauen

Eishockey
Vorrunde: Männer Kanada – Frankreich, Gruppe A

Skeleton
Entscheidung: Mixed-Team

