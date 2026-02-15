Olympia 2026 - Olympia am 15. Februar, Teil 1
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
- 15.02.2026
Moderation: Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein
Curling
Round Robin: Männer Deutschland – Großbritannien
Ski Alpin
Riesenslalom Frauen, 1. Lauf
Bob
Monobob Frauen, 1. Lauf
Freestyle Ski
Achtelfinals: Dual Moguls Männer
Biathlon
Entscheidung: Verfolgung 12,5 km Männer
Bob
Monobob Frauen, 2. Lauf
Langlauf
Entscheidung: 4 x 7,5 km Staffel Männer
Ski Alpin
Entscheidung: Riesenslalom Frauen 2. Lauf
Freestyle Ski
großes Finale: Dual Moguls Männer, Zusammenfassung
Snowboard
Viertelfinals: Snowboardcross Mixed-Team
Halbfinals: Snowboardcross Mixed-Team
kleines Finale: Snowboardcross Mixed-Team
großes Finale: Snowboardcross Mixed-Team
Biathlon
Entscheidung: Verfolgung 10 km Frauen
Eishockey
Vorrunde: Männer Schweiz – Tschechien, Gruppe A, Zusammenfassung
Eisschnelllauf
Viertelfinale: Teamverfolgung Männer
Curling
Round Robin: Frauen Session 6, Zusammenfassung
Eisschnelllauf
Entscheidung: 500 m Frauen
Eishockey
Vorrunde: Männer Kanada – Frankreich, Gruppe A
Skeleton
Entscheidung: Mixed-Team