Olympische Winterspiele 2026 - Ramona Hofmeister: Motto "volles Risiko"
Olympische Winterspiele 2026
- 05.02.2026
- Sport
- Reportage
- hintergründig
- ZDF
Snowboarderin Ramona Hofmeister hat sich nach einer schweren Verletzung rechtzeitig zu Olympia zurückgekämpft. Ihr Motto hat sich nicht geändert.