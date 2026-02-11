Rodeln: Doppelsitzer (F, M), Entscheidung

Die Entscheidung bei den Doppelsitzern der Frauen und Männer. Für Team-D am Start: Das Frauen-Duo Dajana Eitberger/ Magdalena Matschina. Bei den Männern gehen Tobias Arlt / Tobias Wendl und Toni Eggert / Florian Müller in die Eisrinne. Live-Kommentar: Daniel Pinschower (ZDF), Johannes Ludwig