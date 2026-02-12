Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt (Deutschland) jubeln.
Olympia 2026 - "Wir nehmen heute das Haus auseinander"

  • 12.02.2026

Die deutschen Rodler haben Gold in der Team-Staffel gewonnen. Julia Taubitz hat schon eine genaue Vorstellung für die Feierlichkeiten.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
