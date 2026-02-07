Bei der Freestyle Skiing-Slopestyle Qualification fliegt der schweizer Freestyle-Skifahrerin Sarah Höfflin der linke Skier weg
Olympische Winterspiele 2026
Neues Video
ZDF

Olympische Winterspiele 2026 - Sarah Höfflins unfreiwilliges Kunststück

Olympische Winterspiele 2026
Sarah Höfflins unfreiwilliges Kunststück
Abspielen
Neues Video
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Sarah Höfflins unfreiwilliges Kunststück
  • 07.02.2026

Rettung in höchster Not: Die Schweizer Slopestylerin Sarah Höfflin verliert im Sprung einen Ski, kriegt eine Notlandung hin, kann den Sturz aber nicht vermeiden. Sie bleibt unverletzt und schnallt sich die Skier wieder an.

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Sarah Höfflins unfreiwilliges Kunststück

Rettung in höchster Not: Die Schweizer Slopestylerin Sarah Höfflin verliert im Sprung einen Ski, kriegt eine Notlandung hin, kann den Sturz aber nicht vermeiden. Sie bleibt unverletzt und schnallt sich die Skier wieder an.

Abspielen