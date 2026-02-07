Neues Video
Olympische Winterspiele 2026 - Sarah Höfflins unfreiwilliges Kunststück
Olympische Winterspiele 2026
Sarah Höfflins unfreiwilliges Kunststück
- 07.02.2026
Rettung in höchster Not: Die Schweizer Slopestylerin Sarah Höfflin verliert im Sprung einen Ski, kriegt eine Notlandung hin, kann den Sturz aber nicht vermeiden. Sie bleibt unverletzt und schnallt sich die Skier wieder an.
