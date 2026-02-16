Neues Video
ZDF
Olympia 2026 - Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold
Olympia 2026
Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold
Neues Video
ZDF
Olympia 2026
Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold
- 16.02.2026
Die Niederländerin Xandra Velzeboer hat sich über 1000 Meter ihre zweite Goldmedaille gesichert. Arianna Fontana aus Italien ging nach Gold in der Mixed-Staffel diesmal leer aus.
Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 16.02.2026
- ZDF
Die Niederländerin Xandra Velzeboer hat sich über 1000 Meter ihre zweite Goldmedaille gesichert. Arianna Fontana aus Italien ging nach Gold in der Mixed-Staffel diesmal leer aus.