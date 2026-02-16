Xandra Velzeboer aus den Niederlanden feiert nach ihrem Sieg über 1000 m im Shorttrack der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2026.
Olympia 2026
Neues Video
ZDF

Olympia 2026 - Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold

Olympia 2026
Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold
Abspielen
Neues Video
ZDF
Olympia 2026
Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold
  • 16.02.2026

Die Niederländerin Xandra Velzeboer hat sich über 1000 Meter ihre zweite Goldmedaille gesichert. Arianna Fontana aus Italien ging nach Gold in der Mixed-Staffel diesmal leer aus.

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold

Die Niederländerin Xandra Velzeboer hat sich über 1000 Meter ihre zweite Goldmedaille gesichert. Arianna Fontana aus Italien ging nach Gold in der Mixed-Staffel diesmal leer aus.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamunterhaltsamOlympia 2026