Der Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch ist frontal zu sehen. Er trägt einen Helm, der die verstorbenen ukrainischen Athleten abbildet.
Olympische Winterspiele 2026 - Protest auf dem Eis: Heraskewytsch trotzt IOC

Protest auf dem Eis: Heraskewytsch trotzt IOC
  • 11.02.2026

Skeleton-Pilot Heraskewytsch will auf im Krieg getötete ukrainische Sportler aufmerksam machen und seinen Helm mit ihren Bildern tragen – trotz IOC-Verbot. Unterstützung gibt es aus von anderen Athleten.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
