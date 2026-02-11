Neues Video
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Protest auf dem Eis: Heraskewytsch trotzt IOC
Olympische Winterspiele 2026
Protest auf dem Eis: Heraskewytsch trotzt IOC
Neues Video
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Protest auf dem Eis: Heraskewytsch trotzt IOC
- 11.02.2026
Skeleton-Pilot Heraskewytsch will auf im Krieg getötete ukrainische Sportler aufmerksam machen und seinen Helm mit ihren Bildern tragen – trotz IOC-Verbot. Unterstützung gibt es aus von anderen Athleten.
Protest auf dem Eis: Heraskewytsch trotzt IOC
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 11.02.2026
- ZDF
Skeleton-Pilot Heraskewytsch will auf im Krieg getötete ukrainische Sportler aufmerksam machen und seinen Helm mit ihren Bildern tragen – trotz IOC-Verbot. Unterstützung gibt es aus von anderen Athleten.