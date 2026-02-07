Live
Olympische Winterspiele 2026 - Ski alpin: Abfahrt Männer, Entscheidung
Ski alpin: Abfahrt Männer, Entscheidung
Die Abfahrt der Männer auf der legendären Stelvio-Piste in Bormio. Mit am Start DSV-Athlet Simon Jocher. Als Gold-Favoriten gelten die Abfahrer aus der Schweiz und Italien. Live-Kommentar: Fabian Meseberg (ZDF), Marco Büchel
- 07.02.2026
