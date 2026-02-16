Lucas Pinheiro Braathen bejubelt seinen Olympiasieg
Olympia 2026 - Brasilien jubelt über seinen Ski-Star

Brasilien jubelt über seinen Ski-Star
Brasilien jubelt über seinen Ski-Star
  16.02.2026

Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen sorgt mit seinem Sieg im Riesenslalom von Bormio für Begeisterung an der Copacabana.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
