Neues Video
ZDF
Olympia 2026 - Alpin-Star Meillard macht Medaillensatz komplett
Olympia 2026
Alpin-Star Meillard macht Medaillensatz komplett
Neues Video
ZDF
Olympia 2026
Alpin-Star Meillard macht Medaillensatz komplett
- 16.02.2026
Nach Bronze im Riesenslalom und Silber in der Team-Kombination krönt der Schweizer Loïc Meillard seine Olympischen Spiele mit Gold im Slalom.
Alpin-Star Meillard macht Medaillensatz komplett
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 16.02.2026
- ZDF
Nach Bronze im Riesenslalom und Silber in der Team-Kombination krönt der Schweizer Loïc Meillard seine Olympischen Spiele mit Gold im Slalom.