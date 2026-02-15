Neues Video
Olympia 2026 - Olympia-Märchen für Brignone, Drama um Dürr
Federica Brignone beschert Italien nächstes Gold im Riesenslalom. Lena Dürr verpasst das Podium nach Fehler im letzten Übergang dramatisch.
