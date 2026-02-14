Der deutsche Skispringer Philipp Raimund blickt nach seinem Sprung bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Predazzo enttäuscht in die Zuschauermengen
Skispringen: Raimund geht bei Prevc-Gold leer aus

Skispringen: Raimund geht bei Prevc-Gold leer aus
Skispringen: Raimund geht bei Prevc-Gold leer aus
  14.02.2026

Philipp Raimund hat die zweite Olympia-Medaille deutlich verpasst. Im Skispringen auf der Großschanze sprang der Olympiasieger von der Normalschanze auf den neunten Platz. Damit war er der beste Deutsche. Die Goldmedaille gewann Top-Favorit Domen Prevc.

Skispringen: Raimund geht bei Prevc-Gold leer aus

