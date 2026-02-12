Choi Gaon (Südkorea) tritt im 3. Finallauf an.
17-jährige Snowboarderin stürzt und holt trotzdem Gold

Chloe Kim verpasst den historischen Halfpipe-Gold-Hattrick: Die US-Superstar wird mit 88,00 Punkten Zweite hinter Südkoreas Choi Gaon (90,25). Bronze geht an Ono Mitsuki.

