Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Snowboard: Parallel RS Männer, Frauen, Finale
Olympische Winterspiele 2026
Snowboard: Parallel RS Männer, Frauen, Finale
Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Snowboard: Parallel RS Männer, Frauen, Finale
Bei den Snowboardern werden die Medaillen im Parallel-Riesenslalom vergeben. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Ramona Hofmeister. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD)
Snowboard: Parallel RS Männer, Frauen, Finale
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 08.02.2026
- ZDF
Bei den Snowboardern werden die Medaillen im Parallel-Riesenslalom vergeben. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Ramona Hofmeister. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD)