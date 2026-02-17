ZDF
Olympia 2026 - Warum der kanadische Biathlet Adam Runnalls strickt
Wie vertreibt man sich die Zeit zwischen den Wettkämpfen bei Olympia? Der kanadische Biathlet Adam Runnalls hat eine einfache Antwort: mit Stricken! Alex Ruda hat den Kanadier in Antholz getroffen und bekommt bei der Gelegenheit gleich einen Strickkurs an der frischen Luft.
