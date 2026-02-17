Der kanadische Biathlet Adam Runnalls strickt zusammen mit dem ZDF-Reporter Alex Ruda in Antholz
Olympia 2026 - Warum der kanadische Biathlet Adam Runnalls strickt

  • 17.02.2026

Wie vertreibt man sich die Zeit zwischen den Wettkämpfen bei Olympia? Der kanadische Biathlet Adam Runnalls hat eine einfache Antwort: mit Stricken! Alex Ruda hat den Kanadier in Antholz getroffen und bekommt bei der Gelegenheit gleich einen Strickkurs an der frischen Luft.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
