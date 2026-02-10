Mannschaft der USA am 06.02.26
Olympische Winterspiele 2026
Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten

Olympische Winterspiele 2026
Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten
Olympische Winterspiele 2026
Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten
  • 10.02.2026

Ski-Freestyler Hunter Hess äußert sich kritisch zu den politischen Entwicklungen in den USA. Donald Trump reagiert mit Beleidigungen. Doch die Sportler wollen sich nicht den Mund verbieten lassen.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten

