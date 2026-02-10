Neues Video
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten
Olympische Winterspiele 2026
Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten
Neues Video
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten
- 10.02.2026
Ski-Freestyler Hunter Hess äußert sich kritisch zu den politischen Entwicklungen in den USA. Donald Trump reagiert mit Beleidigungen. Doch die Sportler wollen sich nicht den Mund verbieten lassen.
Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 10.02.2026
- ZDF
Ski-Freestyler Hunter Hess äußert sich kritisch zu den politischen Entwicklungen in den USA. Donald Trump reagiert mit Beleidigungen. Doch die Sportler wollen sich nicht den Mund verbieten lassen.