Kritik an Trump: So reagieren die US-Athleten

Neues Video

Sport

Livestream

unterhaltsam



10.02.2026

ZDF

Ski-Freestyler Hunter Hess äußert sich kritisch zu den politischen Entwicklungen in den USA. Donald Trump reagiert mit Beleidigungen. Doch die Sportler wollen sich nicht den Mund verbieten lassen.