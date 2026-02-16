Deutscher Zweierbob mit Johannes Lochner und Georg Fleischhauer startet beim ersten Durchgang am Cortina Sliding Centre bei den Olympischen Winterspielen 2026.
Olympia 2026 - Lochner dominiert - drei deutsche Bobs vorn

Die deutschen Zweierbobs sind auf Kurs Dreifacherfolg. Nach zwei von vier Läufen führt Johannes Lochner klar vor Friedrich und Ammour.

