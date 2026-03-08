Neues Video
Paralympics 2026 - Wicker: Bronze, Silber… "Fragezeichen"
Wicker: Bronze, Silber… "Fragezeichen"
Zweites Rennen, zweite Medaille: Biathletin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Spielen in Italien nach Bronze am Vortag im Sprint Silber im Einzel gewonnen und Gold nur um 12,8 Sekunden Gold verpasst. Das Interview nach Wettkampf.
- Sport
- Livestream
- motivierend
