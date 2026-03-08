Anja Wicker im ZDF-Interview am 08.03.2026.
Paralympics 2026 - Wicker: Bronze, Silber… "Fragezeichen"

  08.03.2026

Zweites Rennen, zweite Medaille: Biathletin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Spielen in Italien nach Bronze am Vortag im Sprint Silber im Einzel gewonnen und Gold nur um 12,8 Sekunden Gold verpasst. Das Interview nach Wettkampf.

