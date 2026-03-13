Neues Video
ZDF
Paralympics 2026 - Paralympics 2026: Dritte Medaille für Wicker im Biathlon
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Dritte Medaille für Wicker im Biathlon
Neues Video
ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Dritte Medaille für Wicker im Biathlon
- 13.03.2026
Para-Biathletin Anja Wicker holt Bronze in der Sprint-Verfolgung. Der Sieg geht an die US-Amerikanerin Kendall Gretsch vor Yunji Kim aus Südkorea.
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Dritte Medaille für Wicker im Biathlon
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- motivierend
- 13.03.2026
- ZDF
Para-Biathletin Anja Wicker holt Bronze in der Sprint-Verfolgung. Der Sieg geht an die US-Amerikanerin Kendall Gretsch vor Yunji Kim aus Südkorea.