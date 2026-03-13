Anja Wicker
Paralympics 2026: Dritte Medaille für Wicker im Biathlon
  • 13.03.2026

Para-Biathletin Anja Wicker holt Bronze in der Sprint-Verfolgung. Der Sieg geht an die US-Amerikanerin Kendall Gretsch vor Yunji Kim aus Südkorea.

