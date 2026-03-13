Marco Maier
Paralympics 2026
Neues Video
ZDF

Paralympics 2026 - Paralympics 2026: Maier Dritter in Sprint-Verfolgung

Paralympics 2026
Paralympics 2026: Maier Dritter in Sprint-Verfolgung
Abspielen
Neues Video
ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Maier Dritter in Sprint-Verfolgung
  • 13.03.2026

Marco Maier gewinnt mit Bronze in der Sprint-Verfolgung seine dritte Medaille. Im Kampf um die Gold kommt es zu einem packenden Zielsprint.

Abspielen
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Maier Dritter in Sprint-Verfolgung

Marco Maier gewinnt mit Bronze in der Sprint-Verfolgung seine dritte Medaille. Im Kampf um die Gold kommt es zu einem packenden Zielsprint.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndParalympics 2026