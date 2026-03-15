Zuschauer schwenken eine belarussische und zwei russischen Fahnen.
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Paralympics 2026 - Top-Leistungen und politische Nebengeräusche

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Top-Leistungen und politische Nebengeräusche
  • 15.03.2026

Die Chinesen war die Besten, Russen und Belarussen die Umstrittensten - und die Deutschen liegen im Medaillenspiegel so weit hinten wie noch nie in 50 Jahren Winter-Paralympischer Geschichte.

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Die Chinesen war die Besten, Russen und Belarussen die Umstrittensten - und die Deutschen liegen im Medaillenspiegel so weit hinten wie noch nie in 50 Jahren Winter-Paralympischer Geschichte.

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