Paralympics 2026: Highlights vom 9. März – Tag 3

Paralympics 2026: Highlights vom 9. März – Tag 3
  • 09.03.2026

So läuft der dritte Paralympics-Tag: Forsters Aus, Krimi bei den blinden Männern und erstes Gold für Russland. Der Tag kompakt zusammengefasst mit den Medaillen-Entscheidungen im Super-G.

So läuft der dritte Paralympics-Tag: Forsters Aus, Krimi bei den blinden Männern und erstes Gold für Russland. Der Tag kompakt zusammengefasst mit den Medaillen-Entscheidungen im Super-G.

