Live
ZDF
Paralympics 2026 - Para Biathlon: 12,5 km (F/M), Einzel
Paralympics 2026
Para Biathlon: 12,5 km (F/M), Einzel
Live
ZDF
Paralympics 2026
Para Biathlon: 12,5 km (F/M), Einzel
Para Biathlon: Die Entscheidungen bei den Frauen und Männern im Einzel über 12,5 km stehend und sehbeeinträchtigt. Im Anschluss an die Wettkämpfe erfolgen die jeweiligen Siegerehrungen. Live-Kommentar: Julian Wiegmann (ARD)
Paralympics 2026
Para Biathlon: 12,5 km (F/M), Einzel
- Sport
- Livestream
- motivierend
- 08.03.2026
- ZDF
Para Biathlon: Die Entscheidungen bei den Frauen und Männern im Einzel über 12,5 km stehend und sehbeeinträchtigt. Im Anschluss an die Wettkämpfe erfolgen die jeweiligen Siegerehrungen. Live-Kommentar: Julian Wiegmann (ARD)