Marco Maier nimmt im stehenden Sprintfinale der Männer im Para-Biathlon am 7.3.2026 in Trento Val di Fiemme, Italien, teil.
Paralympics 2026 - Para Biathlon: 12,5 km (F/M), Einzel

Para Biathlon: 12,5 km (F/M), Einzel
Para Biathlon: Die Entscheidungen bei den Frauen und Männern im Einzel über 12,5 km stehend und sehbeeinträchtigt. Im Anschluss an die Wettkämpfe erfolgen die jeweiligen Siegerehrungen. Live-Kommentar: Julian Wiegmann (ARD)

