sportstudio live: Para Eishockey
Paralympics 2026
Live
ZDF

Paralympics 2026 - Para Eishockey: Playoff um Platz 5-8, Slowakei - Deutschland

Paralympics 2026
Para Eishockey: Playoff um Platz 5-8, Slowakei - Deutschland
Abspielen
Live
ZDF
Paralympics 2026
Para Eishockey: Playoff um Platz 5-8, Slowakei - Deutschland

Das deutsche Team spielt gegen die Slowakei um den besseren Tabellenrang vor den Platzierungsspielen. Live-Kommentar: Florian Eib (ZDF)

Abspielen
Paralympics 2026
Para Eishockey: Playoff um Platz 5-8, Slowakei - Deutschland

Das deutsche Team spielt gegen die Slowakei um den besseren Tabellenrang vor den Platzierungsspielen. Live-Kommentar: Florian Eib (ZDF)

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreammotivierendParalympics 2026