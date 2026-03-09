Para Ski alpin: Super-G, (F/M), alle Startklassen

Sportstudio: Slalom Männer
Para Ski alpin: Alle Entscheidungen im Super - G bei den Frauen und Männern. Stehend, sitzend, sehbeeinträchtigt. Im Anschluss an die Wettbewerbe erfolgen die jeweiligen Siegerehrungen. Live-Kommentar: Marcel Seufert (ARD)

