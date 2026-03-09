Live
ZDF
Paralympics 2026 - Para Ski alpin: Super-G, (F/M), alle Startklassen
Paralympics 2026
Para Ski alpin: Super-G, (F/M), alle Startklassen
Live
ZDF
Paralympics 2026
Para Ski alpin: Super-G, (F/M), alle Startklassen
Para Ski alpin: Alle Entscheidungen im Super - G bei den Frauen und Männern. Stehend, sitzend, sehbeeinträchtigt. Im Anschluss an die Wettbewerbe erfolgen die jeweiligen Siegerehrungen. Live-Kommentar: Marcel Seufert (ARD)
Paralympics 2026
Para Ski alpin: Super-G, (F/M), alle Startklassen
- Sport
- Livestream
- motivierend
- 09.03.2026
- ZDF
Para Ski alpin: Alle Entscheidungen im Super - G bei den Frauen und Männern. Stehend, sitzend, sehbeeinträchtigt. Im Anschluss an die Wettbewerbe erfolgen die jeweiligen Siegerehrungen. Live-Kommentar: Marcel Seufert (ARD)