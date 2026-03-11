Live
Paralympics 2026 - Rollstuhlcurling: Mixed Double, Finale, China - Südkorea
Das Finale im Rollstuhlcurling für die Mixed Doubles. China spielt gegen Südkorea um die Goldmedaille. In Konferenzschaltung: das Bronzematch Lettland - USA. Live-Kommentar: Alexander von der Groeben (ZDF)
