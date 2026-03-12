Live
ZDF
Paralympics 2026 - Rollstuhlcurling: Mixed, Kanada - Südkorea
Paralympics 2026
Rollstuhlcurling: Mixed, Kanada - Südkorea
Live
ZDF
Paralympics 2026
Rollstuhlcurling: Mixed, Kanada - Südkorea
In der Round Robin treffen die Teams aus Kanada und Südkorea aufeinander. Unkommentierter Stream.
Paralympics 2026
Rollstuhlcurling: Mixed, Kanada - Südkorea
- Sport
- Livestream
- motivierend
- 12.03.2026
- ZDF
In der Round Robin treffen die Teams aus Kanada und Südkorea aufeinander. Unkommentierter Stream.