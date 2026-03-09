Warwara Worontschichina im Interview
Worontschichina: "Darüber möchte ich nichts sagen"

Worontschichina: "Darüber möchte ich nichts sagen"
  09.03.2026

Warwara Worontschichina holt für Russland das erste paralympische Gold unter eigener Flagge seit Jahren - samt Hymne bei der Siegerehrung. Das Interview mit ihr und Meinungen zur Zulassung russischer Athleten und den Umgang mit der Situation.

