Live
ZDF
Paralympics 2026 - Paralympics am 4. Wettkampftag
Paralympics 2026
Paralympics am 4. Wettkampftag
Live
ZDF
Paralympics 2026
Paralympics am 4. Wettkampftag
Der 4. Wettkampftag bei den Paralympischen Sommerspielen in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Florian Zschiedrich, Expertin: Denise Schindler.
Paralympics 2026
Paralympics am 4. Wettkampftag
- Sport
- Livestream
- motivierend
- 10.03.2026
- ZDF
Der 4. Wettkampftag bei den Paralympischen Sommerspielen in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Florian Zschiedrich, Expertin: Denise Schindler.
Vom 6. - 15. März 2026 finden in Mailand und Cortina die Paralympics statt. Rund 600 Para-Athletinnen und -Athleten kämpfen um Medaillen.
Moderation: Florian Zschiedrich
Expertin: Denise Schindler
unter anderem:
Ski Alpin
Langlauf
Eishockey
Ähnliche Inhalte entdecken