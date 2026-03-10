Tagesübersicht
Paralympics 2026
Paralympics 2026 - Paralympics am 4. Wettkampftag

Der 4. Wettkampftag bei den Paralympischen Sommerspielen in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Florian Zschiedrich, Expertin: Denise Schindler.

Vom 6. - 15. März 2026 finden in Mailand und Cortina die Paralympics statt. Rund 600 Para-Athletinnen und -Athleten kämpfen um Medaillen.
Moderation: Florian Zschiedrich
Expertin: Denise Schindler

unter anderem:
Ski Alpin
Langlauf
Eishockey

