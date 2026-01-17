Neues Video
SailGP - Highspeedrennen - Schweden gewinnt Saisonauftakt in Perth
SailGP - Highspeedrennen
Schweden gewinnt Saisonauftakt in Perth
Neues Video
SailGP - Highspeedrennen
Schweden gewinnt Saisonauftakt in Perth
- 17.01.2026
Team Artemis (Schweden) siegt vor den USA mit Taylor Canfield und Frankreich mit Quentin Delapierre, so endet beim SailGP-Auftakt in Perth der erste Tag. Deutschland wird Zehnter.
SailGP - Highspeedrennen
Schweden gewinnt Saisonauftakt in Perth
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 17.01.2026
Team Artemis (Schweden) siegt vor den USA mit Taylor Canfield und Frankreich mit Quentin Delapierre, so endet beim SailGP-Auftakt in Perth der erste Tag. Deutschland wird Zehnter.