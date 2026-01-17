Im Segel-Weltliga SailGP in Perth ist das schwedische Team kurz davor eine Rechtskurve zu nehmen
SailGP - Highspeedrennen
Neues Video

SailGP - Highspeedrennen - Schweden gewinnt Saisonauftakt in Perth

SailGP - Highspeedrennen
Schweden gewinnt Saisonauftakt in Perth
Abspielen
Neues Video
SailGP - Highspeedrennen
Schweden gewinnt Saisonauftakt in Perth
  • 17.01.2026

Team Artemis (Schweden) siegt vor den USA mit Taylor Canfield und Frankreich mit Quentin Delapierre, so endet beim SailGP-Auftakt in Perth der erste Tag. Deutschland wird Zehnter.

Abspielen
SailGP - Highspeedrennen
Schweden gewinnt Saisonauftakt in Perth

Team Artemis (Schweden) siegt vor den USA mit Taylor Canfield und Frankreich mit Quentin Delapierre, so endet beim SailGP-Auftakt in Perth der erste Tag. Deutschland wird Zehnter.

Abspielen