Neues Video
SailGP - Highspeedrennen - Heftiger Crash beim Sail-GP vor Auckland
SailGP - Highspeedrennen
Heftiger Crash beim Sail-GP vor Auckland
Neues Video
SailGP - Highspeedrennen
Heftiger Crash beim Sail-GP vor Auckland
- 14.02.2026
Kurz nach dem Start des dritten Rennens kommen sich die Boote von Neuseeland und Frankreich zu nahe und kollidieren mit hoher Geschwindigkeit.
SailGP - Highspeedrennen
Heftiger Crash beim Sail-GP vor Auckland
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 14.02.2026
Kurz nach dem Start des dritten Rennens kommen sich die Boote von Neuseeland und Frankreich zu nahe und kollidieren mit hoher Geschwindigkeit.