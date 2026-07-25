Spielszene aus den 3x3 Basketball Finals Baskets Bonn gegen Frankfurt Skyliners
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Die Finals 2026 - 3x3 Basketball: Bonn entthront Skyliners

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3x3 Basketball: Bonn entthront Skyliners
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3x3 Basketball: Bonn entthront Skyliners
  • 25.07.2026

Die Baskets Bonn holen sich gegen die Titelverteidiger Frankfurter Skyliners den ersten Meisterschaftstitel. Kommentator: Benni Zander.

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
3x3 Basketball: Bonn entthront Skyliners

Die Baskets Bonn holen sich gegen die Titelverteidiger Frankfurter Skyliners den ersten Meisterschaftstitel. Kommentator: Benni Zander.

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