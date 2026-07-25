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Die Finals 2026 - Beach: Lippmann und Volleys gewinnen Premierentitel
Die Finals 2026
Beach: Lippmann und Volleys gewinnen Premierentitel
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Die Finals 2026
Beach: Lippmann und Volleys gewinnen Premierentitel
- 25.07.2026
Gold-Entscheidung bei der erstmals ausgeführten Klub-Meisterschaft im Beachvolleyball. Im Final-Modus vier gegen vier besiegen die BR Volleys die Gegnerinnen aus Düsseldorf. Kommentator: Hermann Valkyser. Co-Kommentator Jonas Reckermann.
Beach: Lippmann und Volleys gewinnen Premierentitel
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- 25.07.2026
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Gold-Entscheidung bei der erstmals ausgeführten Klub-Meisterschaft im Beachvolleyball. Im Final-Modus vier gegen vier besiegen die BR Volleys die Gegnerinnen aus Düsseldorf. Kommentator: Hermann Valkyser. Co-Kommentator Jonas Reckermann.