Die deutschen Beachvolleyballerinnen Louisa Lippmann und Melanie Paul jubeln nach einem Punktgewinn bei den German Beach Club Finals 2026 in Hannover
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Die Finals 2026 - Beach: Lippmann und Volleys gewinnen Premierentitel

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Beach: Lippmann und Volleys gewinnen Premierentitel
  • 25.07.2026

Gold-Entscheidung bei der erstmals ausgeführten Klub-Meisterschaft im Beachvolleyball. Im Final-Modus vier gegen vier besiegen die BR Volleys die Gegnerinnen aus Düsseldorf. Kommentator: Hermann Valkyser. Co-Kommentator Jonas Reckermann.

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Beach: Lippmann und Volleys gewinnen Premierentitel

Gold-Entscheidung bei der erstmals ausgeführten Klub-Meisterschaft im Beachvolleyball. Im Final-Modus vier gegen vier besiegen die BR Volleys die Gegnerinnen aus Düsseldorf. Kommentator: Hermann Valkyser. Co-Kommentator Jonas Reckermann.

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