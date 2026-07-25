Ehrenamtler Karl Hauck bei den Finals 2026
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Die Finals 2026 - Volunteers: Ohne sie wären "Finals" unmöglich

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Volunteers: Ohne sie wären "Finals" unmöglich
  • 25.07.2026

1.500 freiwillige Helfer packen bei den Finals in Hannover mit an. ZDF-Experte Ronald Rauhe spricht über die Bedeutung des Ehrenamts - und was das für Olympia in Deutschland bedeuten könnte.

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Volunteers: Ohne sie wären "Finals" unmöglich

1.500 freiwillige Helfer packen bei den Finals in Hannover mit an. ZDF-Experte Ronald Rauhe spricht über die Bedeutung des Ehrenamts - und was das für Olympia in Deutschland bedeuten könnte.

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