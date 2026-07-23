Das Steinhuder Meer ist Austragungsort der ersten deutschen Meisterschaften im Teamsprint der Raceboard Windsurfer. Beide Männer-Teams im Finale mit je drei Seglern kommen aus Großenbrode, haben den Heimvorteil auf Niedersachsens größtem See genutzt. Niko Mattig, Lars Deiderding und Andre Hartung schlagen ihre Vereinskollegen, holen den ersten Titel dieser Finals.

Bei den Frauen gewinnen Ingard Borgel , Elisabeth Sprenger und Jenny Bouhier aus Meerbusch, Paderborn und Wilhelmshaven gegen das Trio vom Regattasurfclub Chiemsee.

Toba beim Heimspiel Mehrkampf-Dritter - Gold für Stelmakh

Radomyr Stelmakh ist deutscher Mehrkampfmeister im Turnen. In Hannover gewinnt er den Titel, bei Olympia 2024 war er noch für die Ukraine angetreten. Inzwischen startet er für den SC Cottbus. Alexander Kunz vom TSV Pfuhl zeigt die beste Bodenübung und wird in der Gesamt-Wertung zweiter. Andreas Toba überrascht sich bei seinem Heimspiel selbst. Der viermalige Olympia-Teilnehmer aus Hannover, der 2025 seine internationale Karriere beendet hatte, schaffte es bei den Finals im Mehrkampf auf Platz drei.

Die Kanutin Maike Jakob vom KC Potsdam gewinnt im Canadier-Parallelsprint den Titel. Bei den Männern verteidigt Niko Pickert seinen Titel aus dem Vorjahr.