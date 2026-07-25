Varfolomeev dominiert Mehrkampf-Meisterschaft

Ausnahme-Gymnastin Darja Varfolomeev ist erneut deutsche Mehrkampf-Meisterin. Trotz grober Patzer bei ihrer Übung mit dem Reifen verteidigte die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin ihren Titel in Hannover mit 118,850 Punkten. Knapp drei Wochen vor der Heim-WM in Frankfurt/Main unterstrich die 19-Jährige ihre Favoritenrolle.

Sie sei sehr nervös gewesen, gab sie zu, "weil es kurz vor der WM ist und die Stimmung krass war".

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Varfolomeevs Schmidener Vereinskolleginnen Lada Pusch (112,100) und Anastasia Simakova (110,350). Die Olympia-Vierte Margarita Kolosov aus Potsdam belegte auch in Hannover mit 110,000 Zählern den vierten Rang, nachdem ein im Mai erlittener Bänderriss im Fuß sie bis zuletzt ausgebremst hatte.