50 Schläge zu Gold: Die Showdowns in Achter-Rennen

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10 Min.

25.07.2026

ZDF

Im Finale der Achter kommt es zum Kräftemessen zwischen der Nationalteams und der Bundesligateams. Die Entscheidungen bei Frauen und Männern kommentiert von Arne Simann.