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Die Finals 2026 - 50 Schläge zu Gold: Die Showdowns in Achter-Rennen
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50 Schläge zu Gold: Die Showdowns in Achter-Rennen
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50 Schläge zu Gold: Die Showdowns in Achter-Rennen
- 25.07.2026
Im Finale der Achter kommt es zum Kräftemessen zwischen der Nationalteams und der Bundesligateams. Die Entscheidungen bei Frauen und Männern kommentiert von Arne Simann.
50 Schläge zu Gold: Die Showdowns in Achter-Rennen
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- 25.07.2026
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Im Finale der Achter kommt es zum Kräftemessen zwischen der Nationalteams und der Bundesligateams. Die Entscheidungen bei Frauen und Männern kommentiert von Arne Simann.