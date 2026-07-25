Deutscher Frauen-Achter auf dem Beetzsee.
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Die Finals 2026 - 50 Schläge zu Gold: Die Showdowns in Achter-Rennen

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50 Schläge zu Gold: Die Showdowns in Achter-Rennen
  • 25.07.2026

Im Finale der Achter kommt es zum Kräftemessen zwischen der Nationalteams und der Bundesligateams. Die Entscheidungen bei Frauen und Männern kommentiert von Arne Simann.

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
50 Schläge zu Gold: Die Showdowns in Achter-Rennen

Im Finale der Achter kommt es zum Kräftemessen zwischen der Nationalteams und der Bundesligateams. Die Entscheidungen bei Frauen und Männern kommentiert von Arne Simann.

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