Lukas Märtens (Deutschland) nimmt an den 800-Meter-Freistil-Vorläufen teil.
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Die Finals 2026 - Lagen-Meisterschaften: Elendt und Märtens setzen sich durch

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Lagen-Meisterschaften: Elendt und Märtens setzen sich durch
  • 24.07.2026

Bei dem neuen Format der Kombi-Wettbewerbe in den einzelnen Lagen setzen sich die großen Favoriten Anna Elendt und Lukas Märtens durch.

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Lagen-Meisterschaften: Elendt und Märtens setzen sich durch

Bei dem neuen Format der Kombi-Wettbewerbe in den einzelnen Lagen setzen sich die großen Favoriten Anna Elendt und Lukas Märtens durch.

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