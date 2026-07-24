Lagen-Meisterschaften: Elendt und Märtens setzen sich durch

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24.07.2026

ZDF

Bei dem neuen Format der Kombi-Wettbewerbe in den einzelnen Lagen setzen sich die großen Favoriten Anna Elendt und Lukas Märtens durch.