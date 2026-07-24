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Die Finals 2026 - Lagen-Meisterschaften: Elendt und Märtens setzen sich durch
Die Finals 2026
Lagen-Meisterschaften: Elendt und Märtens setzen sich durch
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Lagen-Meisterschaften: Elendt und Märtens setzen sich durch
- 24.07.2026
Bei dem neuen Format der Kombi-Wettbewerbe in den einzelnen Lagen setzen sich die großen Favoriten Anna Elendt und Lukas Märtens durch.
Lagen-Meisterschaften: Elendt und Märtens setzen sich durch
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- 24.07.2026
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Bei dem neuen Format der Kombi-Wettbewerbe in den einzelnen Lagen setzen sich die großen Favoriten Anna Elendt und Lukas Märtens durch.